السعودية تعلن تحرير رهينة فرنسي من ميليشيات الحوثي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (واس)

أعلنت السعودية، أنها حررت رهينة فرنسي، كان محتجزا لدى مليشيات الحوثي منذ يوليو/تموز الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكر مصدر مسؤول لواس، الثلاثاء، أن السعودية حررت الرهينة الفرنسي، ألان كوما، بناء على طلب من الجانب الفرنسي للمساعدة في إطلاق سراحه.

وأشار المصدر إلى انه تم التنسيق مع القوات المشتركة للسماح لطائرة فرنسية من نوع C130 تابعة للجيش الفرنسي، بالدخول إلى الأجواء اليمنية، وأخذ الرهينة، الذي قبض عليه الحوثيون في مدينة الحُديدة، من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط.

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