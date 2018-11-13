ترقبوا وثائقي #التجارة_القاتلة بجزئه الـ5 الخميس 20:30 ksa

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وثائقيات الآن)

وثائقي #التجارة_القاتلة - الجزء الخامس بعنوان: عندما ينقلب السحر على الساحر..

ترقبوه الخميس القادم الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية على #تلفزيون_الآن

تجارة الخطف لا تقل أهمية عن الجرائم الاخرى حيث يستميت التنظيم الإرهابي لتجنيد يافيعين واقحامهم بافعال لا اخلاقية لا تمت الى المنطق والدين والشرع باي صلة فيتحولون الى وحوش بشرية لاتعرف الإنسانية ولا تعرف معنى للرادع الاخلاقي .

هم مستعدون لإرتكاب اي فعل يأمره به اسيادهم طمعا بالمال وبالسلطة او ربما مكاسب شخصية لا ترقى بالحقيقة الى مستوى تداعيان ما يفعلونه بحق الأخرين وبحق انفسهم. فيتحولون من هواة مغامرات الى مجريمين ملاحقين.

ولمن فاته مشاهدة الأجزاء السابقة اليكم:

- وثائقي #التجارة_القاتلة - الجزء الرابع



- #التجارة_القاتلة - الجزء الـ3.. مجرد بؤر ارهابية

- وثائقي #التجارة_القاتلة - الجزء الثاني



- وثائقي #التجارة_القاتلة - الجزء الأول - هكذا يلعب خاطفو الرهائن بالنار

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