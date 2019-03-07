نساء هاربات من الباغوز غاضبات.. هذا ما قالوه عن داعش (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (news24)

في ظلّ الهزائم المتلاحقة التي تهزّ تنظيم "داعش" الإرهابي في الباغوز، والذي بات على قاب قوسين من الإنكسار نهائياً إلى غير رجعة، خرجت بعض الأصوات المؤيدة للتنظيم المنهزم، وتحديداً من بين النساء اللواتي خرجن من الجيب الأخير له. فمع العمليات العسكرية التي تشنّها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، تدفق الآلاف من المدنيين الخارجين من الباغوز خلال الأيام القليلة الماضية. في نظرةٍ أولى، قد تعتقد أنّ الهاربين من الرجال والنساء قد انكشفت لهم الحقيقة كاملة بشأن تنظيم "داعش" المُحترق، لكن ما بدا كان مخالفاً تماماً بالنسبة لمجموعة من هؤلاء، إذ بدا ان العديد من النساء هم زوجات لمسلحين من "داعش".

فبحسب موقع "news24"، ونقلاً عن وكالة "الأسوشيتد برس"، فإنّ "مجموعة من النساء اللواتي خرجن من الباغوز نحو المنطقة التي يتم فيها تجميع المدنيين، أظهرن عدوانية أمام الصحافيين. في كلامهنّ، أشاد هؤلاء بـ"تنظيم داعش"، إلى أنّ وصل الأمر بإحدى النساء إلى رفع حذائها في وجه الصحافيين، مهلّلة لـ"داعش" المهزوم.

بحسب الموقع، فإنّ "امرأة عراقية تبلغ من العمر 30 عاماً وتدعى فاطمة، قالت أنّ طفلها البالغِ من العمر شهراً واحداً، توفي من البرد في منطقة الإجلاء". ولفت الموقع إلى أنّ "هذه السيدة شتمت قوات سوريا الديمقراطية، وقالت: سيبقى تنظيم داعش وسيتوسّع".

ومن فاطمة إلى لُبنى، وهي سيدة من بلدة الباب السورية وتبلغ من العمر 30 عاماً، الكلامُ واحد، وتقول: "لقد اخترت مغادرة الباغوز لكنّ زوجي السوري قرّر البقاء، وسيبقى يقاتل حتى النهاية ومستعدٌ لتفجير نفسه". وأضافت: "سوف يرسل الله المساعدة، ولا أعتقد أنّني سأرى زوجي مرة أخرى، ولكنني سأربي أطفالي الـ5 ليصبحوا جهاديين".

مصدر الصورة: afp

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