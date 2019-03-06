قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 400 داعشي

أخبار الآن | الباغوز - سوريا (أ ف ب)

ألقت قوات سوريا الديموقراطية القبض على 400 مقاتل من تنظيم داعش، بعدما أحبطت محاولة فرارهم من جيبهم المحاصر في بلدة الباغوز شرقي سوريا.



وتحاصر قوات سوريا الديموقراطية من تبقى من مقاتلي التنظيم منذ أسابيع في بقعة محدودة داخل بلدة الباغوز الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في شرق سوريا.



وقال المصدر "حاول 400 مقاتل من داعش مساء الثلاثاء، التسلل والفرار من الباغوز عبر أحد المحاور، بعدما كانت شبكة تحاول إخراجهم ونقلهم إلى مناطق بعيدة"، من دون أن يحدد هوية عناصر الشبكة والمنطقة التي كانت تنوي نقلهم إليها.

وأوضح أن بين من تمّ توقيفهم "سوريين وأجانب من جنسيات مختلفة، كانوا يحاولون الهرب سيراً على الأقدام وتم توقيفهم بناء على معلومات استخباراتية" من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وعلى وقع التقدم العسكري لقوات سوريا الديموقراطية منذ بدء هجومها في شرق سوريا، خرج نحو 58 ألف شخص من مناطق احتلال التنظيم، بينهم عدد كبير من الأجانب.



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