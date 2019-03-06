داعش يحاول الهروب من الباغوز إلى البادية السورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يحاول مقاتلو داعش الوصول لمناطق أخرى داخل الأراضي السورية، بالتزامن مع تقدم قوات سوريا الديمقراطية في الباغوز الجيب الأخير للتنظيم بالقرب من الحدود العراقية.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن نحو 300 مقاتل من التنظيم المتطرف وصلوا بعد خروجهم من الباغوز، إلى البادية السورية التي تربط محافظة دير الزور شرقي البلاد، بمحافظتي بحمص والسويداء جنوباً.

وبحسب المرصد، فإن مجموعات أخرى من مقاتلي داعش، نجحت من التسلل لمنطقة البادية السورية، انطلاقاً من داخل الأراضي العراقية عبر الحدود القريبة منها، في حين تشكل منطقة البادية السورية، نقطة انطلاق هامة لداعش، منذ بداية ظهوره في سوريا، ومنها امتد لمناطق أخرى داخل البلاد.

والرغم من وجود قاعدة التنف الأمريكية في منطقة قريبة من البادية السورية، يحاول مقاتلو التنظيم الوصول إلى هذه النقطة، من آخر معقلٍ لهم بالقرب من الحدود العراقية بشكل شبه علني، فيما استطاع مقاتلو التنظيم اختراق جبهات عدة للتحرك في هذه المنطقة، ووصل بعضهم فعلياً لمناطق أخرى غربي سوريا.

ويتخوف سكان مدينة السويداء التي تقطنها غالبية من طائفة الموحّدين الدروز، من شنّ هجومٍ جديد عليهم من قبل التنظيم الذي لم يحدد بعد معركته الجديدة.

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