تقرير للأمم المتحدة يكشف استمرار انتشار داعش في ليبيا

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أوضح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أن داعش واصل نشاطه بمناطق جنوب سرت في ليبيا، وامتد نحو الجنوب، واستمر في تشغيل خلايا صغيرة في المناطق الساحلية وسط وغرب البلاد.

وذكر التقرير أن المقاتلين المرتبطين بداعش استغلوا الحدود المفتوحة لليبيا والضعف المستمر لمؤسسات الدولة في المناطق النائية، وواصلوا عمليات التدريب والتجنيد لمقاتلين جدد.

وأكد التقرير قيام قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق وقوات عملية الكرامة بزيادة ضغطها على العناصر المتطرفة، الأمر الذي حد من حركتها في المناطق الرئيسية المأهولة بالسكان.

يشار إلى أن تنظيم داعش شن العام الماضي هجمات عدة على مؤسسات الدولة في طرابلس والجنوب الليبي، حيث قام بتفجير مقر المفوضية العليا للانتخابات، والمؤسسة الوطنية للنفطـ، ووزارة الخارجية.

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