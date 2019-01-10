المسماري: تركيا تتحمل مسؤولية الفوضى في ليبيا

أخبار الآن| دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حمّل المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري تركيا مسؤولية الفوضى التي تـَغرق فيها البلاد، مؤكداً أن هناك خيارات عدة لمحاسبة أنقرة على تدخلها في الشأن الليبي .

وقال المسماري في مقابلة تلفزيونية تعليقاً على ضبط باخرة تركية محملة بالأسلحة في ميناء مصراتة غربي البلاد، قال إن تركيا مسؤولة عن تدمير قواعد الأمن والسلم في ليبيا ، وعمليات الاغتيال في صفوف الأمن والجيش والمحامين، إضافة الى ضلوعها في عدد من التفجيرات الإرهابية.

وشدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي على أن أنقرة تخرق قرارات مجلس الأمن التي تحظر تزويد الإرهابيين بالسلاح، فضلاً عن خرق القرار الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأضاف تركيا هي القائد الرسمي للإرهاب في المنطقة وليس في ليبيا فقط، ونحن نحارب الأتراك منذ انطلاق عملية الكرامة، ووصل الأمر بها إلى حد نقل المسلحين الإرهابيين المصابين من ليبيا إلى أراضيها، فضلاً عن نقل مئات الليبيين للقتال في سوريا إلى جانب التنظيمات الإرهابية عبر تركيا.

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