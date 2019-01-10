كازاخستان تجلي مواطنين محتجزين في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيس كازاخستان نور سلطان نزار بايف أن سلطات بلاده نجحت بإجلاء 47 مواطناً كازاخياً من سوريا ، كانت تحتجزهم منظمات إرهابية.

وقال نزار بايف إن عملية الإجلاء أجرتها أجهزة الأمن , ووزارة الخارجية الكازاخية في إطار إنساني مشترك، مشيراً إلى أن 47 من مواطني بلاده، من بينهم 30 طفلاً كانوا قد استُدرجوا سابقاً إلى سوريا، وتحولوا لرهائن لدى الإرهابيين.

وأضاف أن أجهزة الدولة قدمت كل أنواع المساعدة للنساء والأطفال الذين تم إجلاؤهم من سوريا، لافتاً إلى أنهم سيخضعون خلال شهر لإعادة التكيف، وسيتلقون كل الخدمات الطبية الضرورية.

وأعرب رئيس كازاخستان عن ثقته بأن الجهود المبذولة ستسهم في منع تكرار مثل هذه الحوادث، مشدداً على حرص بلاده على دعم مواطنيها أينما وُجدوا، متابعاً: غايتنا الرئيسة هي ضمان أمن بلادنا، وحماية سلامة أراضيها ووحدتها.

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