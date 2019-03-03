قوات سوريا الديمقراطية تواصل عملياتها في الباغوز

أخبار الآن | الباغوز - سوريا ( المرصد السوري لحقوق الإنسان )



قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان اشتباكات عنيفة دارت بين من تبقى من مقاتلي تنظيم داعش من جنسيات مختلفة من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي من جهة أخرى، مع دخول عملية الفرصة الأخيرة التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية، يومها الثاني.

ومنذ فجر السبت، لم تشهد مزارع الباغوز مقاومة تذكر، فالمقاومة انتهت في الخطوط الأولى، فيما تجري عمليات التمشيط والتقدم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.



ولا يعلم ما إذا كان سيعلن خلال الساعات المقبلة، عن عملية السيطرة على منطقة المزارع، في حال انتهى وجود التنظيم إذا ما كان قد تبقى عناصر وقادة من التنظيم في المنطقة، ونشر المرصد السوري منذ ساعات، أنه لا تزال معركة الفرصة الأخيرة التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية برفقة التحالف الدولي، متواصلة في مزارع الباغوز بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور، على حساب من تبقى من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" هناك، حيث تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين قسد والتنظيم في محاور بالمنطقة، بالتزامن مع استمرار عمليات الاستهداف الجوي من قبل طائرات التحالف الدولي على مزارع الباغوز، وسط استمرار القصف الصاروخي أيضاً من قبل قوات سوريا الديمقراطية رفقة الاستهدافات بالرشاشات الثقيلة.

كما علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التنظيم عمد إلى زرع ألغام بشكل مكثف في المنطقة، مما يعيق تقدم قسد في المنطقة، إذ وثق المرصد السوري 4 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية قضوا في انفجار ألغام في مزارع الباغوز، كما وثق المرصد السوري مقتل ما لا يقل عن 10 من التنظيم خلال القصف والاشتباكات الدائرة هناك، إذ لا تزال جثثهم في أرض المعركة، ونشر المرصد السوري صباح اليوم السبت، أن طائرات التحالف الدولي استهدفت مساء أمس الجمعة الأول من شهر آذار / مارس، بغارة محملة بمادة الفوسفور الأبيض منطقة مزارع الباغوز الواقعة عند الضفة الشرقية، حيث يتواجد من تبقى من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية"، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، في الوقت ذاته تتواصل عمليات التمشيط من قبل قوات سوريا الديمقراطية عبر الاستهداف بالرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية ضمن مزارع الباغوز، فيما لم يعلم حتى اللحظة أعداد المتبقين من عناصر التنظيم في مزارع الباغوز وسط تضارب في أعدادهم





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