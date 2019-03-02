مقاطع تظهر الهجوم العنيف على داعش

أخبار الآن | دير الزور - سوريا (عين الفرات)

نشر موقع عين الفرات شريطا مصورا يُظهر القصف العنيف لسوريا الديمقراطية على الجيب الأخير لداعش.



وتوغلت قوات سوريا الديمقراطية من جبهتين داخل الجيب الصغير في الباغوز في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، مضيفاً أن ثلاثة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية أصيبوا حتى الآن بجروح .

من جهته، كشف مصطفى بالي، مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، لوكالة رويترز، أن القوات تتوقع أن تنتهي المعركة من أجل السيطرة على آخر جيب لداعش "قريباً".

وبدأت القوات هجوماً أخيراً للسيطرة على الجيب في الباغوز، الخميس، لمحو آخر بقايا التنظيم المتطرف.

وكانت "سوريا الديمقراطية" تنتظر إجلاء المدنيين بشكل كامل لاقتحام آخر جيب لداعش.

وغادر، خلال الأيام الماضية، آلاف المدنيين من الباغوز نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وتعد قرية الباغوز آخر بقعة يحتلها داعش في منطقة وادي نهر الفرات، التي أصبحت آخر معقل رئيسي لداعش في العراق وسوريا، بعد سلسلة من الهزائم في عام 2017.

وتقود قوات سوريا الديمقراطية منذ 10 سبتمبر هجوماً بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لطرد التنظيم من شرق دير الزور.



اقرا: هاربون من الباغوز: الفقر والجوع يضرب داعش