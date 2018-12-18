من داخل هجين.. قوات سوريا الديمقراطية تتعهد باجتثاث داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)



تعهدت قوات سوريا الديمقراطية، بمواصلة قتالها ضد فلول داعش، حتى إنهاء وجود التنظيم شرق سوريا.

وأكد زانار أواز، أحد قيادي قوات سوريا الديمقراطية من على مشارف بلدة هجين، أن البلدة أصبحت بالكامل تحت سيطرت قواته.

وأوضح ووفق تقرير نشرته صحيفة "عرب نيوز" السعودية، بأن قواته التي تقاتل على مشارف بلدة هجين، تستعد لدخول قرى مجاورة يتحصن فيها مقاتلو داعش.

وشدد القيادي، بأن قواته ستنهي وجود تنظيم داعش في المناطق التي يتحصن فيها شرقي سوريا.

تقع هاجين على الضفة الشرقية لنهر الفرات في محافظة دير الزور الشرقية ، على بعد حوالي 30 كلم من الحدود مع العراق.

وتقول الصحيفة، إن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على بلدة هجين، يمثل علامة بارزة في عملية ضخمة ومكلفة مدعومة من قبل تحالف تقوده الولايات المتحدة لطرد داعش من شرق سوريا.

وضمن هذا السياق، جلبت العربات المدرعة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، لتعزيز خطوط الجبهة خارج بلدة هجين، مع تحليق مكثف لطائرات التحالف والمروحيات في سماء المنطقة.

وتظهر صور أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وهو يرفع النصر، في حين أظهرت صور أخرى راية قوات سوريا الديمقراطية وهي ترفرف فوق أحد المبان في هجين، وفق الصحيفة السعودية.

وشنت قوات سوريا الديمقراطية، هجوماً في شهر سبتمبر / أيلول الماضي، لطرد داعش من الجيوب التي يتمركز فيها مقاتليه، بما في ذلك بلدة هجين.

ولا يزال التنظيم يتحصن بجيوب في بلدتي الشفاء وسوسة القريبتين من هجين.

وأكد أواز: "لقد واجهنا الكثير من الصعوبات، مفخخات داعش، ومقاتلين انتحاريين غالبيتهم من الأجانب.

ومنذ بدء العملية في العاشر من سبتمبر / أيلول ، قُتل ما لا يقل عن 930 من المتطرفين وأكثر من 540 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقا للمرصد ، فإن نحو 17000 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، يخوضون قتالاً ضد نحو 2000 من مقاتلي تنظيم داعش.

وداخل قرية هاجين، يقول محمد آل محمد، وهو مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية، إن معنوياته عالية.

ويؤكد بأن قوات سوريا الديمقراطية ستواصل قتالها لإنهاء وجود التنظيم في شرق سوريا.

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