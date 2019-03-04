"الغارديان": "داعش" المُنهار محاصر من كل الجهات

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الإثنين، تقريراً تحدثت فيه عن آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي المنهار والمحاصر في سوريا.

وفي تقريرها، لفتت الصحيفة إلى أنّ "التنظيم محاصر من كل الجهات، والولايات المتحدة الأمريكية تسعى للإنتهاء سريعاً من آخر معقل له في باغوز بعدما أقرّت هدنة لمدة 10 أيام لإخراج المدنيين والنساء والأطفال"، موضحةً أنّ "عناصر داعش يزنّرون أنفسهم بأحزمة ناسفة، علاوة عن استخدامهم صواريخ حرارية تستهدف قافلات قوات سوريا الديمقراطية".

وكشفت الصحيفة أنّ "مقاتلي داعش يواجهون صعوبات كثيرة أثناء القتال خلال ساعات الليل، نظراً لأنهم يفتقدون لنظارات الرؤية الليلية التي وفرتها الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية".

مصدر الصورة: CNN

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