إجلاء نحو 2000 شخص من آخر معاقل داعش بسوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خرج أكثر من 2000 شخص بينهم عشرات من مقاتلي تنظيم داعش، من المعقل الأخير للتنظيم في شرق سوريا في الساعات ال24 الأخيرة، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتشن قوات سوريا الديمقراطية، هجوما أخيرا على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، وقامت بتأمين حافلات لإجلاء المدنيين والمقاتلين المحاصرين في الداخل.

وقال المرصد السوري: "بالاجمال خرج 2,200 شخص في الساعات ال24 الأخيرة، بينهم 180 مقاتلا من تنظيم داعش".

وأضاف ان حوالى 1,100 شخص "معظمهم من النساء والأطفال، بالاضافة الى 80 عنصرا من التنظيم، خرجوا في موكب سيارات وحافلات ظهر الأربعاء.

وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان الموكب توجه الى مخيمات تديرها قوات سوريا الديمقراطية.

وشنت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بغارات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هجوما في أيلول/سبتمبر لاخراج تنظيم داعش من أرض الخلافة التي أعلنها عام 2014.

وقال عبد الرحمن إن أكثر من 20 ألف شخص تركوا المنطقة منذ بداية كانون الأول/ديسمبر، بينهم مقاتلون من سوريا والعراق وروسيا والصومال.

وقالت الأمم المتحدة الجمعة ان نحو 25 ألف شخص بالاجمال هربوا من القتال في الأشهر الستة الأخيرة، في الوقت الذي يستميت فيه المقاتلون في الدفاع عن معاقلهم.

ولفت عبد الرحمن الى ان تدفق الخارجين من المنطقة تسارع في الايام الأخيرة، اذ ترك نحو 5,300 شخصا بينهم 500 من تنظيم داعش منذ الجمعة عندما بدات عملية الاجلاء.

وكان الآلاف قد خرجوا قبل ذلك سيرا على الاقدام.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية على عدة مناطق في الأسابيع الاخيرة.

وتسبّب تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش الأربعاء بمقتل 16 شخصاً على الأقل، بينهم مدنيون وأمريكيون من قوات التحالف الدولي، وسط مدينة منبج في شمال سوريا التي يسيطر عليها مقاتلون عرب وأكراد قرب الحدود التركية.

وجاء التفجير بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا بعدما حققت هدفها بـ"الحاق الهزيمة" بالتنظيم.

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