مقتل 15 عنصراً من طالبان وداعش في أفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (د أ ب)

قُتل 15 مسلحاً على الأقل من طالبان وداعش خلال عمليات عسكرية للقوات الأفغانية وقوات التحالف في الساعات الـ24 الماضية.

وعززت القوات الأفغانية وقوات التحالف من العمليات البرية وعمليات القصف الجوي ضد هذه التنظيمات لوقف الهجمات التي تتعرض لها المؤسسات الأمنية.

ونفذت قوات العمليات الخاصة الأفغانية مداهمة بمنطقة "أشين" بإقليم ننكارهار مما أسفر عن مقتل سبعة إرهابيين على الأقل من داعش.

وأسفر قصف جوي لقوات التحالف عن مقتل أفراد من طالبان بمنطقة "نهر السراج" بإقليم هلمند، بينما أسفر قصف جوي آخر لقوات التحالف عن مقتل ستة من طالبان بمنطقة "تارين كوت" بإقليم أوروزجان.

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