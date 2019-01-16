مايك بنس: باقون في المنطقة لضمان هزيمة داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية، ستقاتل لتضمن هزيمة داعش في سوريا، إلا أنه جدد التأكيد على خطط سحب القوات الأمريكية بعد هجوم منبج الذي قتل فيه أربعة جنود أمريكيون.

وشدّد بنس، خلال تجمع لسفراء الولايات المتحدة في العالم عقد في واشنطن، على أنّ أمريكا ستبقى في المنطقة، وستواصل القتال لضمان هزيمة التنظيم الإرهابي.

وأكد بنس على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في كانون الأول/ديسمبر بأنه سيسحب جميع الجنود الأميركيين وعددهم 2000 جندي من سوريا.

وتابع قائلاً: "بفضل قيادة هذا القائد الأعلى للقوات المسلحة وشجاعة وتضحية شركائنا في التحالف، فقد أصبح بإمكاننا الآن تسليم القتال ضد داعش في سوريا إلى شركائنا، وسنعيد قواتنا إلى الوطن".

وأشار نائب الرئيس الأمريكي، على أنّ "الخلافة انهارت، وداعش هُزم".



اقرا ايضا: تقرير للأمم المتحدة يكشف استمرار انتشار داعش في ليبيا