بومبيو يعتزم زيارة الكويت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت وكالة الأنباء الكويتية، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتصل بنظيره الكويتي مساء الثلاثاء، ليؤكد أنه سيزور الكويت “في القادم من الأيام”، وذلك بعدما قطع جولة في الشرق الأوسط بسبب وفاة قريب له.

وزار بومبيو عدة دول عربية هذا الأسبوع بينها مصر والسعودية، في إطار مساع لطمأنة الحلفاء بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه سيبدأ سحب القوات الأمريكية من سوريا.

والتقى بومبيو الاثنين الماضي، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حيث ناقشا ملف اليمن وتم الاتفاق على الحاجة إلى استمرار التهدئة والتقيد ببنود اتفاقيات السويد، وخاصة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة، وأن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع، وفقا لما نشرته السفارة الأمريكية في السعودية على صفحتها بتويتر.

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