بومبيو: انسحابنا من سوريا سيحصل وقضينا على 99% من داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من العاصمة المصرية القاهرة، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا قد اتُخذ وسيتم تنفيذه، من دون أن يحدد موعدا او جدولاً زمنياً لذلك.

كما شدد بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، سامح شكري، على أن بلاده ستواصل دعمها للقاهرة في حربها ضد الإرهاب والتطرف.

تابع: "الرئيس كان واضحا جدا بشأن التهديد من داعش، التنظيم ما يزال متواجدا في العديد من الدول بالرغم من أننا قضينا عليه بنسبة 99 في المئة".

من جانبه، أشار وزير الخارجية المصري إلى أن قدرات تنظيم داعش تدهورت كثيرا، مضيفا "شبكة الإرهاب لا تزال متواجدة ورأينا ذلك في العديد من الدول مثل سوريا أو ليبيا أو حتى في غرب أفريقيا. هذا تهديد نواجهه كلنا ونحن عازمون على القضاء عليه".

فيما يتعلق بالتعاون بين البلدين، قال المسؤول الأمريكي، إن مصر "تحقق إصلاحات ضرورية في قطاع الاقتصاد والطاقة بشكل خاص"، وشدد على أن "ترامب سيبقى دائما أفضل شريك لمصر ولباقي الدول في المنطقة".

وبيّن: "مصر حققت تقدما كبيرا وعليكم أن تكونوا فخورين بذلك، وأمريكا مستعدة لمساعدتكم في ذلك".

واسترسل قائلا: "ستواصل الولايات المتحدة دعمها لمصر في حربها ضد الإرهاب".

وكان بومبيو قد التقى، صباح الخميس، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر الرئاسة بالقاهرة، وذلك في إطار جولة شرق أوسطية بدأها الوزير الأمريكي الثلاثاء من الأردن، حيث يحمل في جعبته العديد من الملفات الساخنة مثل ملف إيران، فضلا عن الحرب ضد داعش والإرهاب، والملف السوري.

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