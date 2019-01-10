بومبيو يلتقي السيسي في القاهرة

أخبار الآن| القاهرة – مصر (أ ف ب)

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة بالقاهرة.

وتناولت المحادثات الملفات الإقليمية الرئيسية.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي نظيره المصري سامح شكري. ويلقي خطاباً في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يحاول فيه أن يعرض استراتيجية أمريكية متماسكة في الشرق الأوسط على الرغم من قرارات دونالد ترامب التي تشير الى رغبة الولايات المتحدة في فك الارتباط مع بعض الدول.

بومبيو كان وصل مساء الأربعاء الى العاصمة المصرية عقب زيارة خاطفة وغير معلنة للعراق هدفت الى طمأنة حلفاء واشنطن إزاء الدعم في الحرب ضد تنظيم داعش رغم إعلان انسحاب القوات الأميركية من سوريا.

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية السنة بشكل مفاجئ، انسحاب قوات بلاده البالغ عددها ألفا جندي من سوريا، تسود تساؤلات حول مصير وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش.

وتعتبر القاهرة حليفاً رئيسياً لواشنطن في الشرق الاوسط. ومنذ توقيع معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية في العام 1979، حصلت مصر على مساعدات عسكرية أميركية قيمتها 40 مليار دولار ومساعدات اقتصادية بلغت 30 مليار دولار، وفق وزارة الخارجية الأميركية.

وبعد تعليقها لبعض الوقت في ظل رئاسة باراك اوباما، استؤنفت المساعدات العسكرية السنوية لمصر التي تبلغ 1,3 مليار دولار.

المزيد: