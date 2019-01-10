رئيس الكونغو الجديد يشيد بخلفه كابيلا

أخبار الآن | كينشاسا – الكونغو الديمقراطية (أ ف ب)

بعد إعلان مفوضية الانتخابات في الكونغو الديموقراطية فوزه في الاقتراع الرئاسي مؤقتاً, أشاد المعارض فيليكس تشيس كيدي بالرئيس المنتهية ولايته جوزف كابيلا ووصفه بأنه شريك في التناوب الديموقراطي .



و أمام حشد من أنصاره في مقر حزبه اتحاد الديموقراطية والتقدم الاجتماعي بعد إعلان فوزه أشاد تشيس كيدي بالرئيس جوزف كابيلا، مشيرا الى انه لا يجب اعتباره خصماً بل شريكاً في التناوب الديموقراطي في البلاد.

وأعلنت مفوضيّة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديموقراطية ليل الأربعاء الخميس فوز تشيسيكيدي في الانتخابات.

وأعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات كورناي نانغا مؤقتاً انتخاب فيليكس تشيلومبو تشيسيكيدي رئيساً لجمهورية الكونغو الديموقراطية بحصوله على سبعة ملايين و51 ألفاً و13 صوتاً صحيحاً، أي 38,57% من أصوات المقترعين.

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