غارات جوية أمريكية ضد حركة الشباب الإرهابية

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)



أعلن الجيش الأميركي، أنه نفذ غارة جوية على جنوب الصومال، مما أسفر عن مقتل ستة من مسلحي حركة الشباب الإرهابية، في ثالث هجوم يستهدف الحركة خلال أقل من أسبوع.



وأوضحت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا أن غارة جوية استهدفت معسكرا لحركة الشباب بالقرب من ياق براوة في منطقة باي جنوبي الصومال، على ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وكان هجومان وقعا يوم الاثنين الماضي بالقرب من بغداد الصومالية، مما أدى إلى مقتل أربعة من أعضاء الحركة الإرهابية، كما أسفرت غارة الأحد عن مقتل ستة أعضاء من الحركة نفسها بالقرب من ديهيرو سانلي في منطقة شبيلي السفلى.

ويقول الجيش الأميركي إنه لم يصب أو يقتل مدنيون في أي من هذه الضربات الجوية.

ونفذت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 47 غارة جوية العام الماضي في الصومال الواقعة في منطقة القرن الإفريقي.

وتسيطر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على أجزاء كبيرة من المناطق الجنوبية والوسطى في الصومال، وتقوم بتنفيذ تفجيرات دموية في العاصمة مقديشو.

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