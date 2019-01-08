مقتل مسلحين من طالبان بضربات جوية مختلفة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكر تقري إخباري، أن القوات الخاصة الأفغانية وقوات التحالف المتمركزة في أفغانستان، قتلت عدداً من مسلحي طالبان، في غارات جوية منفصلة، في الساعات الأربع والعشرين الماضية. في الوقت نفسه، أسفرت غارة جوية لقوات التحالف عن مقتل عنصر من طالبان في منطقة قرجهاهي في لاغمان، وقتلت قوات العمليات الخاصة الأفغانية عنصراً آخر في باراكي باراك من لوغار.

من ناحية أخرى، أدت غارة جوية لقوات التحالف قرب منطقة ديه ياك، إلى تدمير سيارة مفخخة. وفي عملية منفصلة في فارياب، اشتبكت قوات الأمن الأفغانية وقوات التحالف مع مسلحين من طالبان في منطقة ميمنة، ما أدى إلى مقتل 3 منهم، حسب المصادر.

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