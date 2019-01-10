بومبيو في القاهرة بعد زيارة قصيرة للعراق

أخبار الآن | القاهرة - جمهورية مصر العربية - (أ ف ب)



وصل وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو مساء الاربعاء الى القاهرة بعد أن قام بزيارة خاطفة للعراق لطمأنة حلفاء واشنطن إزاء الدعم في الحرب ضد داعش رغم اعلان انسحاب القوات الاميركية من سوريا.

والقاهرة هي المحطة الثالثة من جولة إقليمية يقوم بها بومبيو وبدأها الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان.

وتوقف بومبيو الاربعاء في بغداد في زيارة لم تكن مبرمجة، قبل ان يتوجه ايضا الى اربيل في كردستان العراق.

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبيل عيد الميلاد، بشكل مفاجئ، انسحاب قوات بلاده البالغة ألفي جندي من سوريا تكثر التساؤلات حول مصير وحدات حماية الشعب الكردية، التي تدعمها الولايات المتحدة لمحاربة داعش

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية تنظيماً إرهابياً على غرار داعش، وتتوعد منذ عدة أسابيع بشن هجوم على مناطق سيطرتها في شرقي الفرات.

وقال بومبيو، الذي أكد الانسحاب الأميركي أنه "من المهم بذل كل ما في وسعنا للتأكد من سلامة أولئك الذين قاتلوا معنا".

وتأتي هذه الزيارة بعد نحو أسبوعين من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى العراق لتفقد القوات الأميركية من غير أن يلتقي أي مسؤولين عراقيين.

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