وزير الخارجية الأمريكي يقوم بزيارة مفاجئة لبغداد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي وصل الأربعاء إلى بغداد في زيارة غير معلنة مسبقا، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومسؤولين عراقيين آخرين، وفق ما جاء في بيان رسمي.

وذكر البيان الصادر عن مجلس النواب، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في حضور لجنة العلاقات الخارجية النيابية.

وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى العراق والتي تفقد خلالها القوات الأمريكية من غير أن يلتقي أي مسؤولين، ما أثار انتقادات في العراق.

اقرأ أيضا:

بومبيو إلى عمان في مستهل جولة عربية