بومبيو إلى عمان في مستهل جولة عربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

يصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمان في مستهل جولة عربية ستقوده إلى ثماني دول عربية لإجراء محادثات تركّز بشكل خاص على ملفّات اليمن وسوريا وإيران.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الأميركي "سيعقدان مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة في عمان".



ومن المفترض أن يستقبل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بومبيو بحسب برنامج الزيارة. وغادر بومبيو الإثنين قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن متّجهاً إلى الشرق الأوسط لبدء جولته في الشرق الأوسط التي تستغرق ثمانية أيام.

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