مفوضية اللاجئين تجهز منشأة لمساعدة اللاجئين في ليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بنقل آلاف اللاجئين الذين فروا من مراكز احتجاز وسط اشتباكات بين فصائل في العاصمة الليبية طرابلس إلى منشأة في العاصمة للمساعدة في نقلهم إلى أماكن آمنة.

وقالت المفوضية في بيان إن هذه المنشأة معدة للاستخدام ويمكنها إيواء ألف من اللاجئين وطالبي اللجوء وستتولى إدارتها وزارة الداخلية والمفوضية.

وأوضحت أن مراكز الاحتجاز التي فر منها اللاجئون مازالت معرضة لخطر إصابتها بصواريخ.

وأوصت المفوضية بالاستخدام الفوري لمنشأة التجمع والمغادرة في طرابلس التي ستكون بمثابة نقطة انطلاق للعثور على أمان في دول ثالثة.

وأضافت المفوضية أن اللاجئين وطالبي اللجوء في المدينة معرضون لفظائع تشمل الاغتصاب والخطف والتعذيب، ونقلت عن امرأة قولها إن مجرمين مجهولين خطفوا زوجها ثم اغتصبوها وعذبوا طفلها البالغ من العمر عاما واحدا.

وأوضحت أن مراكز الاحتجاز التي فر منها اللاجئون مازالت معرضة لخطر إصابتها بصواريخ.

ودعت المفوضية أيضا إلى اتخاذ إجراء لمحاسبة المهربين وتجار البشر بعد أن تلقت "تقارير موثوقا فيها" بأنهم انتحلوا شخصيات موظفين بالمفوضية.

وتابعت: "معلومات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تأتي من لاجئين قال إنه تم بيعهم لمهربي بشر في ليبيا وتعرضوا لانتهاكات وتعذيب بما في ذلك بعد اعتراضهم في البحر"، مضيفة أن تحقيقات تجري في هذه الادعاءات.

مصدر الصورة: getty | Anadolu

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