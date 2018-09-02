الأمم المتحدة تدين خرق إتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي إلى تحميل المسؤولية للجهة التي يَثبت اختراقها للاتفاقات لوقف إطلاق النار، فيما دان الأمين العام للأمم المتحدة استمرار العنف في العاصمة الليبية ومحيطِها، وحض جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا، والالتزام باتفاقات وقف النار المبرمة برعاية الأمم المتحدة.



وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنها تدين بشدة محاولة البعض تقويض إيقاف إطلاق النار وخرق الهدنة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الخروقات وتحميل المسؤولية للجهة التي يثبت اختراقها لوقف إطلاق النار، وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا قد دعت في وقت سابق إلى إنهاء القتال في ليبيا، وذلك في بيان مشترك صدر في روما.

وقالت الدول الأربع إن"هذه المحاولات التي تهدف إلى إضعاف السلطات الشرعية في ليبيا وعرقلة العملية السياسية غير مقبولة"، وأضاف البيان "ندعو الجماعات المسلحة إلى وقف كل الأعمال العسكرية ونحذر من يسعون لتقويض الاستقرار في طرابلس والمناطق الأخرى بليبيا من أنهم سيحاسبون على أفعالهم"، جاء ذلك، بعدما تجددت الاشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس، معلنة انهيارا لوقف النار الذي تم التوصل إليه بين فصائل مسلحة.



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