الأمم المتحدة: اليمن مهدد بموجة ثالثة محتملة من الكوليرا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (ا ف ب)

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن اليمن يواجه موجةً ثالثةً محتملةً من تفشي الكوليرا، مشيرا إلى تزايد عدد المصابين خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحافي، أن الأمطار الحالية في اليمن "تزيد من مخاطر" حدوث الموجة الثالثة.

وقال المتحدث "بين مطلع العام الحالي ومنتصف آب/أغسطس، تم الإبلاغ عن نحو 120 الف حالة. رغم أن هذا الرقم يبقى أقل مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 الا ان تزايد الحالات في الأسابيع الأخيرة يدعو الى التفكير في احتمال تفشي الموجة الثالثة من الوباء".

وأكد نشر وسائل طبية إضافية للتعامل مع هذه الموجة المحتملة.

ومطلع آب/أغسطس، حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال حدوث "موجة كبيرة" جديدة من حالات الكوليرا.

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