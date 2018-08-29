التحالف العربي: تقرير الأمم المتحدة حول اليمن غير حيادي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن رفضه لتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في اليمن, وقال إن التقرير تجاهل الدورَ الإنساني الكبير الذي قامت وتقوم به دول التحالف في اليمن.

وأضاف التحالف أن التقرير أغفل الإشارة إلى صواريخ ميليشيات الحوثي التي تطلقها على السعودية وتعمدها استهداف المدنيين, الى جانب عدم إشارته إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب وتأجيج الصراع ودعم إيران للحوثيين.

و تابع بيان التحالف العربي بالقول "إن إنقلاب الميليشيات على الشرعية اليمنية ورفضها للجهود السلمية بقيادة الأمم المتحدة أبرز أسباب إستمرار الصراع".

و أضاف البيان أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان وقع في العديد من المغالطات المنهجية في توصيفه لوقائع النزاع في اليمن.

و جدد بيان التحالف العربي في اليمن تأكيده التعاون مع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في اليمن.

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