تنظيم القاعدة يقتل 5 جنود في اليمن عقب الحملات الأمنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 5 جنود يمنيين، وأصيب 7 آخرون في هجوم شنه مسلحون ينتمون لتنظيم القاعدة الإرهابي على حاجز تفتيش أمني بمحافظة أَبْيِنْ جنوبي اليمن.

الهجوم الإرهابي جاء في أعقاب حملات أمنية نفذتها قوات الحزام الأمني والتدخل السريع على معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في عدد من بلدات أَبْيِنْ، وتطهير أوكارها الرئيسية.

وذكرت وسائل الإعلام أن عناصر إرهابية من القاعدة شنت هجوما على حاجز تفتيش تابع لقوات الحزام الأمني في منطقة المحصامة، شرق "زنجبار" عاصمة محافظة أبين.

وأوضحت مصادر طبية في مستشفى أحور الحكومي، أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 من قوات الحزام الأمني وإصابة 7 آخرين، وصلوا إلى المستشفى.

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