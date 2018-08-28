ناسا تتمكن من خفض حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن

أخبار الآن | بريطانيا - (وكالات)

ساهم مكتب الأرصاد الجوية البريطاني بالتعاون مع ناسا في تخفيض أسوأ حالات تفشي الكوليرا في اليمن، من خلال تقنية مبتكرة لرسم خرائط الطقس، بحيث يراقب النظام أنماط تساقط الأمطار لقياس وتحديد أكثر المناطق ضعفا.

وتم تسجيل 2500 حالة إصابة جديدة بالمرض القاتل أسبوعيا ، مقارنة مع 50 ألف حالة أسبوعيا في العام الماضي.

ويتم إرسال البيانات المسجلة إلى هيئة التنمية الدولية (DFID)، ما يسمح للعمال على الأرض باستغلال الموارد بفعالية أكبر.

وتعرضت اليمن لأسوأ أشكال انتشار وباء الكوليرا في العام الماضي، مع ظهور أكثر من مليون حالة مشتبه فيها، و179 حالة وفاة.

ولكن منذ طرح النموذج الجديد في مارس الماضي، تم تسجيل 2597 حالة مشتبه بها و3 حالات وفاة، وفقا لبيانات هيئة التنمية الدولية. وفي الوقت نفسه، حذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، من "موجة ثالثة" محتملة لهذا الوباء.

وتجدر الإشارة إلى أن إصابة الكوليرا، التي توجد بشكل أساسي في الأماكن المفتقرة لإمدادات المياه النظيفة وشبكات الصرف الصحي، تحدث عن طريق تناول الأغذية أو مياه الشرب الملوثة.

وتظهر الاختبارات أن النظام المبتكر، الذي يمكنه التنبؤ بمكان انتشار الكوليرا قبل 4 أسابيع من الموعد، كان دقيقا بنسبة 92% حتى الآن. كما يسمح لعمال الإغاثة بتخزين معدات معالجة المياه والأدوية في المناطق المعرضة للخطر، فضلا عن تثقيف الناس بشأن النظافة العامة والصرف الصحي.

وقالت البروفيسورة، شارلوت واتس، كبيرة المستشارين العلميين في هيئة DFID، إن هذا النظام ساعد عمال الإغاثة في السيطرة على تفشي الوباء.

مصدر الصورة: Getty Images Europe

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