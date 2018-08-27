جهادي سابق: حمزة بن لادن لن يكون مقبولا من قادة القاعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (خاص)

الشيخ نبيل نعيم القيادي الجهادي الذي أسس في وقت سابق تنظيم الجهاد المصري، تحدث أيضا عن أسباب تراجع تنظيم القاعدة، وأسباب تفكك أفرعه في العالم، وتوقف عند محاولة تعويم حمزة بن لادن.

يقول الشيخ نبيل نعيم: "عندما كنت معهم كان حمزة بن لادن طفلا صغيرا، لا أظن أن قادة القاعدة سيقبلون بـ حمزة بن لادن قائدا، هناك قادة قاتلت في سوريا لسنوات وقاتلت في أفغانستان لسنوات وهناك قيادات في ليبيا، كيف سيرضون بقيادة حمزة لهم، على سبيل المثال والده أسامة بن لادن قاتل الإتحاد السوفييتي سابقا، ورضوا بقيادة والده، أما حمزة بن لادن بالنسبة لهم طفل، لن يرضوا بالتأكيد".

ويضيف: "هو مقبول لأنه بن لادن أما أن يكون قائدا فلن يرضوا بذلك، لأنهم أهل خبرة وقتال، أنا رجل خضت تجارب لم يخضها أحد، تأتينا بطفل صغير وتقول لي هذا قائدك!! أنا حاربت وسجنت وتم التحقيق معي، ثم تأتي بطفل صغير ... بالتأكيد لن أرضى بذلك".

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