إيران تعزز وجودها في سوريا بتوقيع اتفاقية عسكرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

وقعت كل من إيران وسوريا اتفاقية، يقول البلدان إنها ستمكن دمشق من إعادة بناء قواتها المسلحة وصناعاتها العسكرية الدفاعية، والتي ستسمح بمواصلة التواجد والمشاركة الإيرانية في سوريا، وفق ما أوردت وكالة أسوشيتد برس.

ولا يفصح النظام السوري عن أعداد ضحايا الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات، لكن جماعات المراقبة تقول إن النظام خسر عشرات الآلاف من المقاتلين منذ عام 2011.

ولقي ما لا يقل عن 400 ألف شخص مصرعهم في الحرب، وتقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الأضرار الاقتصادية للبلاد بأكثر من 300 مليار دولار.

ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات صارمة على إيران. وقد طالب البيت الأبيض إيران بالخروج من سوريا كشرط مسبق لرفع العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر.

واستجوب البرلمان الإيراني الرئيس حسن روحاني بشأن تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بعد جولة جديدة من العقوبات الأمريكية، ووسط استياء شعبي من التراجع المعيشي وارتفاع الأسعار تحت وطأة العقوبات الأمريكية.

وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني، الذي يتعرض لضغوط من منافسيه المحافظين لتغيير حكومته، بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي المصاعب الاقتصادية

وشهدت إيران منذ بداية العام 2018 احتجاجات متقطعة في عدة محافظات إيرانية، على خلفية البطالة وتزايد المشكلات الاقتصادية وموجات غلاء ضربت الأسواق الإيرانية على أثر أزمة أسواق المال والعملة والذهب.

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