عاجل

إعلان حالة الطوارئ في طرابلس وفرار مئات السجناء

أخبار الآن| طرابلس - ليبيا - (وكالات)

فر حوالي 400 معتقل إثر اندلاع أعمال شغب الأحد في سجن بالضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس التي تشهد مواجهات دامية منذ أسبوع.

وقالت الشرطة في بيان إن "المعتقلين تمكنوا خلع الأبواب والمغادرة" في وقت دارت مواجهات بين المليشيات المتناحرة قرب سجن عين زارة.

ولم تكشف الشرطة عن طبيعة الجرائم التي ارتكبها السجناء الفارون.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد أعلنت حالة الطوارئ في طرابلس إثر مواجهات بين فصائل تتنافس على السلطة في العاصمة.

إقرأ أيضاً:

مقتل وإصابة 11 مدنيا بسقوط قذيفة على مخيم في طرابلس

الأمم المتحدة تدين خرق إتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

#ليبيا #هروب سجناء #طرابلس #فوضى

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...