إعلان حالة الطوارئ في طرابلس وفرار مئات السجناء

أخبار الآن| طرابلس - ليبيا - (وكالات)

فر حوالي 400 معتقل إثر اندلاع أعمال شغب الأحد في سجن بالضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس التي تشهد مواجهات دامية منذ أسبوع.

وقالت الشرطة في بيان إن "المعتقلين تمكنوا خلع الأبواب والمغادرة" في وقت دارت مواجهات بين المليشيات المتناحرة قرب سجن عين زارة.

ولم تكشف الشرطة عن طبيعة الجرائم التي ارتكبها السجناء الفارون.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد أعلنت حالة الطوارئ في طرابلس إثر مواجهات بين فصائل تتنافس على السلطة في العاصمة.

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