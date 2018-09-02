مقتل وإصابة 11 مدنيا بسقوط قذيفة على مخيم في طرابلس
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)
قتل 11 شخصا في إثر سقوط قذيفة صاروخية على مخيم للنازحين قرب العاصمة الليبية طرابلس على ما أفادت تقارير ومصادر أمنية ليبيبة.
و ذكرت مصادر أمنية ليبية أن 4 نازحين ليبيين وقتلوا واُصيب 7 آخرون في إثر سقوط قذيفة على مخيم الفلاح لنازحي مدينة تاورغاء في العاصمة الليبية طرابلس.
و يأتي حادث سقوط القذيفة على مخيم النازحين في طرابلس الليبية بعد أن أعلنت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة الأحد حالة الطوارئ في العاصمة و ضواحيها حيث أدى القتال الدائر إلى مقتل 39 شخصاً من بينهم مدنيون و أطفال خلال الأيام الماضية.
وإندلع القتال الأسبوع الماضي بين جماعات مسلحة تتنافس على السلطة في العاصمة طرابلس و اللواء الاسبع التابع لوزارة الدفاع في حكوم الوفاق الليبية.
وقالت وزارة الصحة الليبية إن المواجهات المسلحة في العاصمة أسفرت أيضا عن إصابة 96 شخصا بجروح.
وحث بيان الحكومة الأحد الميليشيات المتناحرة على وقف القتال والالتزام بوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.
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