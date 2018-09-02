مقتل وإصابة 11 مدنيا بسقوط قذيفة على مخيم في طرابلس

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)‏

قتل 11 شخصا في إثر سقوط قذيفة صاروخية على مخيم للنازحين قرب العاصمة الليبية ‏طرابلس على ما أفادت تقارير ومصادر أمنية ليبيبة.‏

و ذكرت مصادر أمنية ليبية أن 4 نازحين ليبيين وقتلوا واُصيب 7 آخرون في إثر سقوط ‏قذيفة على مخيم الفلاح لنازحي مدينة تاورغاء في العاصمة الليبية طرابلس.‏

و يأتي حادث سقوط القذيفة على مخيم النازحين في طرابلس الليبية بعد أن أعلنت الحكومة ‏الليبية المدعومة من الأمم المتحدة الأحد حالة الطوارئ في العاصمة و ضواحيها حيث أدى ‏القتال الدائر إلى مقتل 39 شخصاً من بينهم مدنيون و أطفال خلال الأيام الماضية.‏

وإندلع القتال الأسبوع الماضي بين جماعات مسلحة تتنافس على السلطة في العاصمة ‏طرابلس و اللواء الاسبع التابع لوزارة الدفاع في حكوم الوفاق الليبية.‏

وقالت وزارة الصحة الليبية إن المواجهات المسلحة في العاصمة أسفرت أيضا عن إصابة ‏‏96 شخصا بجروح.‏

وحث بيان الحكومة الأحد الميليشيات المتناحرة على وقف القتال والالتزام بوقف إطلاق ‏النار الذي توسطت فيه بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.‏

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