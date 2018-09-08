محتجون يقتحمون منشأة نفطية في البصرة

أخبار الآن| البصرة - العراق - (وكالات)

اقتحم عشرات المتظاهرين العراقيين، ، حقلَ غرب القرنة 2 النفطي ، في محافظة البصرة.

وسيطر المحتجون على المنشأة لنحو ساعة قبل ان تقوم قواتُ الامن باخراجهم منها وقال مدير في الحقل إن الانتاج لم يتعطل.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من قيام عدد من المتظاهرين بإشعال النيران داخل مقر القنصلية الإيرانية في البصرة، ما دفع السفارة الإيرانية في بغداد الى دعوة رعاياها إلى مغادرة المحافظة.

وأوضحت مصادرْ أخبار الآن أن متظاهرين غاضبين حاصروا مبنى القنصلية الايرانية وسط ‏البصرة منذ ظهر الجمعة وهم يحملون المولوتوف حيث أحرقوا القنصلية قبل أن تُخرِّج قوات أمنية المتظاهرين الغاضبين.‏ في هذه الاثناء أغلقت إيران منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق ردا على إحراق قنصليتها في البصرة , داعية الى ملاحقة من قاموا بإحراق مبنى القنصلية.

و كانت قيادة عملياتِ البصرة أعلنت حظر التجوالِ في أنحاء المحافظة إلى إشعار آخر ، و ‏أفاد مصدر أمني بأن مجموعات مجهولة قامت باحراق عددٍ من مقار الاحزب السياسية في ‏المحافظة.‏

كما تمت مهاجمة دوائر و مبانٍ حكومية بعد اِحراقِ مبنى مجلسِ المحافظة بالكامل ، فيما ‏تجددتْ التظاهراتُ الإحتجاجية في المحافظة ، وكانتْ وزارة الصحة العراقية أعلنت أنّ ‏الاحداثَ الاخيرة اَدتْ الى سقوطِ ستةِ قتلى وعشراتِ الجرحى قبل أن ترتفع الحصيلة الى 14 ‏قتيلا و نحو 0 جريحاً.‏

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