البرلمان العراقي يبحث السبت أوضاع البصرة
أخبار الآن | بغداد - العراق (مصادرنا)
يعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة السبت لبحث الإحتجاجات التي شهدتها محافظة البصرة جنوبي العراق وأحداث التوتر الأمني التي رافقتها و أدت الى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
و أوضحت مصادر نيابية لأخبار الآن أن رئيس مجلس النواب الأكبر سناً محمد علي زَيْنِي وجه بعقد جلسة نيابية السبت بشأن البصرة بحضور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والوزراء المعنيينَ بمطالب المحتجّين في هذه المحافظة.
و قالت مصادر أمنية عراقية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 14 أخرون في إحتجاجات عنيفة تزامنت مع إعادة فرض حظر التجول في المحافظة.
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وكان قد أحرق متظاهرون غاضبون مكاتب لأحزاب وميليشيات موالية لإيران في المدينة، في الوقت الذي تشهد فيه المحافظة حركة احتجاج بسبب الفساد، وعجز الدولة عن تأمين الخدمات الأساسية لهذه المنطقة الساحلية الغنية بالنفط.
وكان مصدر أمني قد أكد نشوب حريق جديد في مبنى المحافظة، الذي خلا من تواجد أي شخص باستثناء قوات أمنية من الخارج، إلى جانب عدد من المباني الأخرى التي تعرضت للحرق.
وخلال الليالي السابقة ألقى محتجون زجاجات حارقة وعصيا حارقة على مبنى المحافظة، وبدا في وقت سابق الخميس، أن أجهزة الإطفاء تمكنت من إطفاء الحريق. لكن ألسنة اللهب عاودت الاضطرام مساء واجتاحت أجنحة أخرى تابعة للسلطة المحلية.
وفي وقت سابق أعلنت السلطات في بغداد حظر تجول ألغته السلطات في البصرة، قبل بضع دقائق من دخوله حيز التنفيذ، ويندد المحتجون بسوء الخدمات العامة، والنقص المزمن للتيار الكهربائي والماء والبطالة المتفشية وبعجز الدولة والسياسيين.
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