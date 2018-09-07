البرلمان العراقي يبحث السبت أوضاع البصرة

أخبار الآن | بغداد - العراق (مصادرنا)‏

يعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة السبت لبحث الإحتجاجات التي شهدتها ‏محافظة البصرة جنوبي العراق وأحداث التوتر الأمني التي رافقتها و أدت الى ‏سقوط عدد من القتلى والجرحى.‏



و أوضحت مصادر نيابية لأخبار الآن أن رئيس مجلس النواب الأكبر سناً محمد علي ‏زَيْنِي وجه بعقد جلسة نيابية السبت بشأن البصرة بحضور رئيس الوزراء العراقي حيدر ‏العبادي والوزراء المعنيينَ بمطالب المحتجّين في هذه المحافظة.‏

و قالت مصادر أمنية عراقية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 14 أخرون في إحتجاجات عنيفة ‏تزامنت مع إعادة فرض حظر التجول في المحافظة.‏

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وكان قد أحرق متظاهرون غاضبون مكاتب لأحزاب وميليشيات موالية لإيران في المدينة، في ‏الوقت الذي تشهد فيه المحافظة حركة احتجاج بسبب الفساد، وعجز الدولة عن تأمين ‏الخدمات الأساسية لهذه المنطقة الساحلية الغنية بالنفط.‏

وكان مصدر أمني قد أكد نشوب حريق جديد في مبنى المحافظة، الذي خلا من تواجد أي ‏شخص باستثناء قوات أمنية من الخارج، إلى جانب عدد من المباني الأخرى التي تعرضت ‏للحرق.‏

وخلال الليالي السابقة ألقى محتجون زجاجات حارقة وعصيا حارقة على مبنى المحافظة، ‏وبدا في وقت سابق الخميس، أن أجهزة الإطفاء تمكنت من إطفاء الحريق. لكن ألسنة اللهب ‏عاودت الاضطرام مساء واجتاحت أجنحة أخرى تابعة للسلطة المحلية.‏

وفي وقت سابق أعلنت السلطات في بغداد حظر تجول ألغته السلطات في البصرة، قبل بضع ‏دقائق من دخوله حيز التنفيذ، ويندد المحتجون بسوء الخدمات العامة، والنقص المزمن ‏للتيار الكهربائي والماء والبطالة المتفشية وبعجز الدولة والسياسيين.‏

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