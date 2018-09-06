متظاهرون يحرقون مبنى محافظة البصرة

أخبار الآن | البصرة - العراق- (وكالات)

اندلع حريق في مبنى مجلس محافظة البصرة من دون أن تتبين أسبابه، في وقت انطلقت مظاهرات جديدة في المدينة.

وسائل إعلام محلية ذكرت أن الحريق اندلع في إحدى قاعات المجلس وأن فرق الدفاع المدني تحاول إخماده.

هذه التطورات تاتي بعد يوم على إضرام مجهولين النار في مبنى مديرية بلديات البصرة وسط المحافظة.

وتحدثت وسائل الإعلام عن خروج مظاهرات جديدة بعد ساعات على رفع حظر التجول الذي فرضته السلطات لفترة قصيرة في وقت سابق الخميس.

وتشهد البصرة منذ أيام احتجاجات واسعة ضد تردي الأوضاع في المحافطة، تخللتها عمليات تخريب ومواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط ضحايا.

أعلن قائد عمليات البصرة جميل الشمري رفع حظر التجول في عموم المحافظة بعد ساعات على فرضه بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة منذ أيام.

ودعت قيادة عمليات البصرة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للمحافظة على أرواح الجميع والممتلكات العامة، فيما تحدث الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن عن وجود "تقارير استخباراتية حول هجمات محتملة على المكاتب الحكومية".

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