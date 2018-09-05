العبادي يدعو إلى تحقيق عاجل حول أحداث البصرة

أخبار الآن | العراق - (وكالات)

أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على تفاصيل أحداث العنف والتظاهرات التي شهدتها البصرة، وكشف من يحاول الإيقاع بين المواطنين والقوات الأمنية.

العبادي أشار إلى أن هناك مشروعاً لنشر الفتنة لإحداث التصادم بين القوات الأمنية والمواطنين، وضرب مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن، مؤكداً أنه أصدر أوامره بعدم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الداخلية العراقية، سعد معن، أن الوضع الأمني في البصرة تحت السيطرة، مضيفاً أن مبنى المحافظة تعرض للاحتراق بشكل جزئي.

قبل ذلك، فرضت وزارة الداخلية حظراً شاملاً للتجوال في المحافظة على خلفية تدهور الوضع الأمني واقتحام المتظاهرين مقر مجلس المحافظة وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين ورجال الأمن.

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بدوره وجه رسالة شديدة اللهجة إلى القوات الأمنية، وقال إن بعض المندسين في القوات الأمنية يعتدون على المتظاهرين العزل.

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