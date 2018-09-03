إسرائيل قد تقصف المواقع الايرانية في العراق

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

ألمحت إسرائيل إلى أنها قد تهاجم قطعا عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق مثلما فعلت بشن عشرات الضربات الجوية على مواقع إيرانية في سوريا. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تصريحات صحفية إنه تجري تراقب كل ما يحدث في سوريا, وردا على سؤال عما إذا كان هذا يشمل العراق، قال ليبرمان إن إسرائيل ستتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم مصدره وهي تحتفظ بحرية التصرف.

كانت رويترز قد ذكرت الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر إيرانية وعراقية وغربية أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى حلفاء شيعة لها في العراق خلال الشهور القليلة الماضية. ونفت طهران وبغداد التقرير رسميا.

وترى إسرائيل في توسع إيران الإقليمي محاولة لفتح جبهات جديدة للمواجهة معها. وشنت إسرائيل هجمات مرارا في سوريا لمنع القوات الإيرانية التي تدعم دمشق في الحرب من ترسيخ أقدامها. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم السبت إنه ”قلق للغاية“ من التقارير.

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وكتب على تويتر يقول ”إذا كانت صحيحة، فهذا انتهاك صارخ للسيادة العراقية ولقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231“ في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو أيار معللة قرارها بمشروعات الصواريخ الباليستية الإيرانية وعوامل أخرى.

وقال دبلوماسي غربي مطلع على التنسيق لرويترز العام الماضي إن إسرائيل لها ”مطلق الحرية“ في سوريا لكن من غير المتوقع أن تقوم بأي عمل عسكري في العراق المجاور حيث تسعى الولايات المتحدة جاهدة إلى تحقيق الاستقرار منذ عام 2003.

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