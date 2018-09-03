العراق يلغي تعاملاته مع إيران بالدولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألغت الحكومةُ العراقيةُ العقودَ المبرمة بالدولار مع إيران، امتثالاً للعقوبات الأمريكية، وتم استبدالُ العملةِ الأمريكية بالدينار العراقي.



وأبلغت الحكومةُ المصارفَ بأن قرارها لا يشملُ التعاملَ بالعملات الأخرى، ودعت أصحاب الأعمال والشركات إلى اعتماد اليورو أو العملةِ المحليةِ في العقودِ الجديدة بين البلدين.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية لصحيفة الجريدة الكويتية، إن "الحكومة العراقية تجاهلت ضغوط طهران وأنصارها، وألغت العقود المبرمة مع تجار ومقاولين إيرانيين بالدولار، واستبدلتها بالدينار العراقي بعد تعميمها على مصارفها بوقف التعاملات بالعملة الأمريكية مع إيران".

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو من الاتفاق النووي مع طهران وبدأ الشهر الماضي في إعادة فرض العقوبات التي تمنع دولا أخرى من التجارة مع إيران.

ويبدأ سريان المرحلة الثانية من العقوبات التي تستهدف قطاعي النفط والبنوك في إيران في 5 نوفمبر.

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