مقتدى الصدر يجدد رفضه لحكومة محاصصة في العراق

أخبار الآن | العراق - (وكالات)

جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الذي حصدت قائمته غالبية أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية موقفه بعدم المشاركة في حكومة تدعو إلى المحاصصة والطائفية والعرقية.

ورفض الصدر عبر تغريدة على تويتر العودة للمربع الأول ، مشددا على ضرورة الذهاب إلى المعارضة عبر قبة مجلس النواب وحكومة ذات قرار عراقي تخدم المواطن عبر وزراء تكنوقراط.

من جهته، تعهد الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم (الأحد) بالمضي نحو عقد أولى جلسات البرلمان العراقي الجديد يوم الاثنين المقبل وفق الإطار الدستوري.

وقال معصوم خلال استقباله بريت ماكجورك، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق، نحن «ملتزمون بدعوة مجلس النواب العراقي المنتخب إلى الانعقاد في التوقيت الدستوري المعلن رسميا».

وأكد ماكجورك احترام بلاده لإرادة الشعب العراقي «ودعم الولايات المتحدة الأميركية لاستقرار العراق والاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين في كافة المجالات في إطار الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين».

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