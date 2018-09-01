إحتجاجات البصرة تمتد الى معظم مدنها

أخبار الآن | البصرة - العراق (خاص - وسام يوسف)

إمتدت التظاهرات الاحتجاجية في البصرة الطالبة بتحسين الخدمات وكف يد إيران عن اللتدخل في شؤون العراق إمتدت الى مدن أخرى من المحافظة على خلفية حماولة محتجين غاضبين إقتحام مبنى الحكومة المحلية.



و كان مئات المحتجين العراقيين في البصرة ألقوا الحجارة و أحرقوا الإطرات خارج مبنى مجلس البصرة وحكومتها المحلية قبل أن تشتبك قوات مكافحة الشغب مع المحتجين فيما لم ترد معلومات عن وقوع إصبات خطيرة بين المتظاهرين.

وأضرم بعض المحتجين النار أيضا فى إطارات مركبات خارج المبنى ووقعت مناوشات مع شرطة مكافحة الشغب التى أطلقت الغاز المسيل الدموع للتصدى للاحتجاج. ولم ترد أنباء عن إصابات خطيرة.

واجتاحت الاحتجاجات مدنا فى جنوب البلاد بسبب انقطاع الكهرباء خلال الصيف وبسبب البطالة وضعف الخدمات الحكومية فضلا عن الفساد المستشرى , كما حاول العشرات من المتظاهرين الغاضبين في البصرة جنوبي العراق إقتحام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة إحتجاجاً على تفاقمِ أزمة المياه والتلوثِ البيئي الذي تسبب بمئاتِ الإصابات بحالاتِ تسمم.

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و تجددت التظاهرات في البصرة بعد تأخر الإجراءات الحكومية لمعالجة ملوحة المياه التي تعصف بمختلف مناطق المحافظة و عدد من المدن الأخرى في جنوب العراق.

و إنتشر المتظاهرون في شوارع مدينة البصرة و هم يرددون شعارات تعبر عن غضبهم.

يشار الى أن محافظة البصرة جنوبي تعاني منذ فترة طويلة من أزمة كبيرة على مستوى المياه تسببت باصابة العشرات من المواطنين بامراض مختلفة , كما زادت نفايات مفاعل بوشهر النووي الإيراني من خطورة الأزمة , حيث واصلت إيران إلقاء النفايات في مياه شط العرب الواصلة الى العراق.

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