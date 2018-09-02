إيران تنفي التقارير عن نقل صواريخ باليستية إلى العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نفت إيران التقرير الذي أفاد بأنها نقلت صواريخ باليستية إلى الميليشيات الموالية لها في العراق.

لردع الهجمات المحتملة على مصالحها في الشرق الأوسط ولضربِ خصومها في المنطقة.

ووصف الناطق بلسان وزارة الخارجية في طهران، التقرير بـ "الكاذب"، مضيفا أنه "يهدف إلى النيل من علاقات إيران الخارجية.

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وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، الجمعة، عن مسؤول إيراني قوله إن الحديث يدور عن عشرات الصواريخ التي يصل مداها حتى 700 كيلومتر.

وفي سياق ذي صلة، تنوي إيران زيادة مخزون الصواريخ الباليستية، والصواريخ الجوّالة المُوجّهة التي بحوزتها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، عن نائب وزير الدفاع الإيراني محمد عاهدي.وقال عاهدي إن بلاده تنوي مع ذلك، التزوّد بجيل جديد من المقاتلات، والصواريخ الجوّالة المُوجّهة للمديات البعيدة، وغوّاصات.

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