العراق: انفجار مخزن ذخيرة لسرايا السلام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وقع انفجار لمخزن ذخيرة تابع لـ"سرايا السلام"، في منطقة حي المعلمين غرب مدينة كربلاء. وحصلت تفجيرات عديدة في الأشهر الأخيرة داخل مستودعات للعتاد والأسلحة تابعة للحشد الشعبي.

ومع قرب انعقاد أولى جلسات البرلمان العراقي، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى وقفة سلمية وصفها بالغاضبة لبناء "عراق جديد"، عبر صلاة مليونية الجمعة.

وتنتمي قوات "سرايا السلام" التي يتزعمها مقتدى الصدر إلى الحشد الشعبي والتي تشكلت بعد دخول تنظيم داعش إلى مدينة الموصل. ومع قرب انتهاء العد التنازلي لانعقاد أولى جلسات البرلمان العراقي، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى وقفة سلمية وصفها بالغاضبة لبناء "عراق جديد"، عبر صلاة مليونية الجمعة.

كما اعتبر أن العراق بحاجة ماسة لوقفة مشرفة سلمية غاضبة تكون أول بوادر لبناء عراق جديد، بعيداً عن كل فاسد، مشدداً على ألا يكون العراق والعراقيين ذيولاً تابعين للأجنبي والمحتل، حسب تعبيره.

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