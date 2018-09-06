إلغاء حظر التجول في البصرة قبل تطبيقه

أخبار الآن | العراق - (وكالات)

ألغت السلطات العراقية، قرار حظر التجول الذي كان من المفترض أن يسري مفعوله في مدينة البصرة، اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، للتصدي للاحتجاجات المتصاعدة هناك. في الأيام الأخيرة قتل 7 محتجين في ثاني كبرى مدن العراق جراء اشتباك مع قوات الأمن بسبب غضبهم من انقطاع الكهرباء وتلوث المياه والبطالة وعدم توفر خدمات حكومية.

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وقد ألغت "عمليات البصرة" قرار الحظر قبل نصف ساعة من تطبيقه، داعية أهالي المدينة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية. وفي وقت سابق الخميس، علقت السلطات العراقية جميع العمليات في ميناء أم قصر للبضائع قرب البصرة، بعد أن أغلق محتجون مدخله خلال ساعات الليل. وامتدت الاحتجاجات التي اجتاحت جنوب العراق في الشهور الأخيرة إلى الميناء، الأمر الذي يزيد المخاوف من الاضطرابات التي تشهدها البلاد.وميناء أم قصر مدخل واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر إلى البلد الذي يعتمد بنسبة كبيرة على المواد الغذائية المستوردة.

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