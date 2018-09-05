تجدد الإشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن في مدينة البصرة

أخبار الآن | البصرة - العراق (وكالات)

تأججت المواجهات مجددا بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين في مدينة البصرة التي شهدت الثلاثاء قتل ستة متظاهرين في مواجهات مماثلة، المتظاهرون احتشدوا أمام مقر المحافظة في وسط المدينة في مواجهة قوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع. مدن جنوب العراق تشهد مظاهرات شبه يومية، بسبب تردي الخدمات الأساسية، من بينها الانقطاع المتكرر للكهرباء خلال أشهر الصيف، وعدم توافر فرص عمل للشباب.

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تجدد المواجهات يأتي في اعقاب تأكيدات حكومية بعودة الهدوء إلى مدينة البصرة جنوبي البلاد، بعد ليلة شهدت خلالها المدينة مواجهات عنيفة بين متظاهرين، وقوات الأمن قتل خلالها 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات. وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، إن "الوضع الأمني في محافظة البصرة جيد، وإن القوات الأمنية التابعة لقيادة العمليات والشرطة تقوم بواجباتها بشكل طبيعي".

وأعلنت السلطات، الثلاثاء، فرض حظر التجول في البصرة، في حين دعا المتظاهرون إلى تشكيل لجان شعبية في بعض مناطق البصرة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، واندلعت المواجهات بعد مقتل متظاهر برصاص الشرطة، كانوا ضمن مجموعة تطالب بتحسين الخدمات العامة، والقضاء على الفساد، في إطار مظاهرات لم تتوقف منذ أكثر من شهرين.

وتشهد مدن جنوبي العراق مظاهرات شبه يومية، بسبب تردي الخدمات الأساسية، من بينها الانقطاع المتكرر للكهرباء خلال أشهر الصيف، وعدم توافر فرص عمل للشباب.

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