عودة ما يقارب أربعة ملايين نازح عراقي إلى ديارهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقارب أربعة ملايين شخص عادوا إلى ديارهم بعدما نزحوا بسبب حرب تنظيم داعش في العراق.

وكان نحو ستة ملايين، من السكان غادروا منازلهم ولجأوا الى مناطق أخرى منذ هجوم تنظيم داعش في سنة 2014.

وأكدت سجلات المنظمة الدولية للهجرة وجود أقل من مليوني نازح، وهو أدنى مستوى سجلته منذ تشرين الثاني/نوفمبر سنة 2014.

وقد اعلنت بغداد نهاية عام 2017 الانتصار على تنظيم داعش الذين طردوا من جميع المراكز الحضرية في العراق.

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ومعظم النازحين العائدين هم من محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل التي شهدت طوال تسعة أشهر اشرس معارك الشوارع في العصر الحديث.

ويليها محافظة الأنبار حيث جرت المعارك الأخيرة للاستيلاء على المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش.

وقد تراجعت اعمال العنف بشكل ملحوظ في هذه المناطق حيث كان الجهاديون حاضرين بشكل جيد قبل ظهور داعش، كما الحال في جميع أنحاء البلاد.

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