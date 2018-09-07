غاضبون يقتحمون القنصلية الإيرانية في البصرة
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)
إقتحم محتجون غاضبون القنصلية الإيرانية في البصرة و أحرقوها و رددوا هتافات منددة بالتدخلات الإيرانية في العراق.
و أوضحت مصادرْ أخبار الآن أن متظاهرين غاضبين حاصروا مبنى القنصلية الايرانية وسط البصرة منذ ظهر اليوم الجمعة وهم يحملون المولوتوف حيث أحرقوا القنصلية قبل أن تخرج قوات أمنية المتظاهرين الغاضبين.
في هذه الاثناء دعت السفارة الايرانية في بغداد رعاياها الى مغادرة العراق , كما أغلقت إيران منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق ردا على إحراق قنصليتها في البصرة.
و كانت قيادة عملياتِ البصرة أعلنت حظر التجوالِ في أنحاء المحافظة إلى إشعار آخر ، و أفاد مصدر أمني بأن مجموعات مجهولة قامت باحراق عددٍ من مقار الاحزب السياسية في المحافظة.
كما تمت مهاجمة دوائر و مبانٍ حكومية بعد اِحراقِ مبنى مجلسِ المحافظة بالكامل ، فيما تجددتْ التظاهراتُ الإحتجاجية في المحافظة ، وكانتْ وزارة الصحة العراقية أعلنت أنّ الاحداثَ الاخيرة اَدتْ الى سقوطِ ستةِ قتلى وعشراتِ الجرحى قبل أن ترتفع الحصيلة الى 14 قتيلا و نحو 0 جريحاً.
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