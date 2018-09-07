غاضبون يقتحمون القنصلية الإيرانية في البصرة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)‏

إقتحم محتجون غاضبون القنصلية الإيرانية في البصرة و أحرقوها و رددوا ‏هتافات منددة بالتدخلات الإيرانية في العراق.

و أوضحت مصادرْ أخبار الآن أن متظاهرين غاضبين حاصروا مبنى القنصلية الايرانية وسط ‏البصرة منذ ظهر اليوم الجمعة وهم يحملون المولوتوف حيث أحرقوا القنصلية قبل أن تخرج قوات أمنية المتظاهرين الغاضبين.‏

في هذه الاثناء دعت السفارة الايرانية في بغداد رعاياها الى مغادرة العراق , كما أغلقت إيران منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق ردا على إحراق قنصليتها في البصرة.

و كانت قيادة عملياتِ البصرة أعلنت حظر التجوالِ في أنحاء المحافظة إلى إشعار آخر ، و ‏أفاد مصدر أمني بأن مجموعات مجهولة قامت باحراق عددٍ من مقار الاحزب السياسية في ‏المحافظة.‏

كما تمت مهاجمة دوائر و مبانٍ حكومية بعد اِحراقِ مبنى مجلسِ المحافظة بالكامل ، فيما ‏تجددتْ التظاهراتُ الإحتجاجية في المحافظة ، وكانتْ وزارة الصحة العراقية أعلنت أنّ ‏الاحداثَ الاخيرة اَدتْ الى سقوطِ ستةِ قتلى وعشراتِ الجرحى قبل أن ترتفع الحصيلة الى 14 ‏قتيلا و نحو 0 جريحاً.‏

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