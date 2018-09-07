غاضبون يحرقون مقار ميليشيات في البصرة
أخبار الآن | البصرة - العراق (مصادر محلية)
أفادت مصادر أمنية ومحلية في البصرة بأن مواقع تابعة ً لأحزاب وجماعات مسلحة تتلقى الدعم من إيران أحرقها متظاهرون غاضبون وسط المدينة.
وقالت المصادر ذاتها إن متظاهرين غاضبين في محافظة البصرة أقدموا على حرق مكتب حزبِ ثأر الله الذي يَرتبط بإيران ويَتلقى الدعم منها , الى جانب عدد من الجماعات مثل عصائب اهل الحق.
وكانت مصادر أمنية أفادت في وقت سابق بفرض حظر للتجوال في محافظة البصرة جراء الاحداث التي تشهدها المحافظة الان.
وكان مصدر أمني قد أفاد أيضا في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن متظاهرين غاضبين أحرقوا مقر حركة عصائب أهل الحق في البصرة ومقار حزبية أخرى , في وقت عززت قيادة عمليات البصرة القوات الامنية حماية المصارف في المحافظة.
وكان مصدر محلي أفاد، في وقت سابق بأن أشخاص قاموا بإحراق مقار عدد من الأحزاب السياسية في البصرة ومبنى الحكومة المحلية و دار إستراحة محافظ البصرة بعد ساعات على إنطلاق تظاهراتهم الاحتجاجية.
وكان محافظ البصرة أسعد العيداني قد توجه في وقت سابق من الخميس إلى النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والبحث معه في الاحداث التي تشهدها البصرة.
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