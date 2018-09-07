غاضبون يحرقون مقار ميليشيات في البصرة

أخبار الآن | البصرة - العراق (مصادر محلية)‏

أفادت مصادر أمنية ومحلية في البصرة بأن مواقع تابعة ً لأحزاب وجماعات مسلحة تتلقى ‏الدعم من إيران أحرقها متظاهرون غاضبون وسط المدينة.‏

وقالت المصادر ذاتها إن متظاهرين غاضبين في محافظة البصرة أقدموا على حرق مكتب حزبِ ثأر ‏الله الذي يَرتبط بإيران ويَتلقى الدعم منها , الى جانب عدد من الجماعات مثل عصائب اهل ‏الحق.‏

وكانت مصادر أمنية أفادت في وقت سابق بفرض حظر للتجوال في محافظة البصرة جراء ‏الاحداث التي تشهدها المحافظة الان.‏

وكان مصدر أمني قد أفاد أيضا في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن متظاهرين غاضبين ‏أحرقوا مقر حركة عصائب أهل الحق في البصرة ومقار حزبية أخرى , في وقت عززت قيادة ‏عمليات البصرة القوات الامنية حماية المصارف في المحافظة.‏

وكان مصدر محلي أفاد، في وقت سابق بأن أشخاص قاموا بإحراق مقار عدد من الأحزاب ‏السياسية في البصرة ومبنى الحكومة المحلية و دار إستراحة محافظ البصرة بعد ساعات ‏على إنطلاق تظاهراتهم الاحتجاجية.‏

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني قد توجه في وقت سابق من الخميس إلى النجف للقاء ‏زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والبحث معه في الاحداث التي تشهدها البصرة.‏

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