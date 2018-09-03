وزير الخارجية الإيراني يزور سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل وزيرُ الخارجيةِ الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمةِ السورية دمشق، لإجراءِ محادثاتٍ مع مسؤولين سوريين، وفقا لوكالةِ تسنيم الإيرانية.

وكان وزيرُ الدفاعِ الإيراني وصل الأسبوعَ الماضي إلى دمشق، وَوقًع مع نظيرهِ السوري اتفاقاً للتعاونِ الدفاعي بين البلدين.

وكان مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، قد كشف سابقا أن إيران تقوم بتطوير ترسانتها للصواريخ طويلة المدى، تحت غطاء برنامج للفضاء.

وأكد المركز أن طهران بالإضافة إلى تطوير قدراتها في هذا المجال، قد أنشأت أيضاً مركزاً لإنتاج وصيانة الصواريخ لجماعاتها بالوكالة والميليشيات الموالية التي تقاتل بالنيابة عنها في سوريا واليمن.

وأشار تقرير المركز إلى أن صواريخ إيران مصممة في الغالب على نمط الصواريخ الروسية والكورية الشمالية، وبعضها مطورة من صواريخ كورية شمالية المأخوذة أيضاً من تصميم الصواريخ الروسية.

وشدد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وهو أحد المراكز في العالم الذي يتابع قدرات طهران الصاروخية إن إيران تملك أكبر ترسانة للصواريخ في الشرق الأوسط، تشمل الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى إلى صواريخ كروز التي تصل إلى جنوب شرق أوروبا.

اقرا ايضا

الأقمار الصناعية ترصد منشأة صاروخية ايرانية في سوريا

إيران تعزز وجودها في سوريا بتوقيع اتفاقية عسكرية